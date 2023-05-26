Так, Шольц заявив, що хоче знову поговорити з Путіним. Коли це станеться, не відповів.

Читайте також Україна після перемоги у війні стане членом Євросоюзу, – Шольц

Минув деякий час з моменту мого останнього телефонного дзвінка. Але я маю намір знову поговорити з Путіним свого часу,

– сказав канцлер.

Шольц знає, що для "справедливого миру" потрібно повне виведення російських військ з України. Він попередив, що Росія повинна затямити, не може йтися про якийсь "холодний мир", де нинішня лінія фронту стає новою "кордоном" між Росією та Україною. Це тільки узаконить путінський грабіж.

Шольц ухилився від питання про Крим

Канцлер чітко не відповів, чи це стосується і Криму, окупованого Росією з 2014 року. Коли його запитали, чи стосується його умова Криму, він повторив заяву: "Виведення військ", зазначивши, що Захід не формулює, яких домовленостей хоче досягти Україна".

Крім того, Шольц ухилився від відповіді на запитання, чи слід скидати президента Росі. Сказав, нібито не вірить в такі спекулятивні питання. Підсумував, що має бути угода між урядами Москви та Києва.