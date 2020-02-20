17:14
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      Школьницы на Житомирщине жестоко избили 14-летнюю девушку – видео (18+)

      - Читати новину українською
      Школьницы избили 14-летнюю девушку из-за парня / vesti-yamal.ru

      В Житомирской области две школьницы из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку. Свои издевательства они сняли на телефон.

      В Бердичевском районе Житомирской области полиция расследует дело избиения 14-летней школьницы. Об инциденте сообщила правоохранителям мать потерпевшей. Об этом сообщает Бердичев.BIZ.

      Читайте также: Педагог насиловал и снимал порно с 12-летней ученицей

      Видео с этим конфликтом было опубликовано в Facebook. На нем видно, как двое девятиклассниц пострадавшую бьют ногами и руками, таскают по земле за волосы.

      Конфликт между четырьмя школьницами возник якобы из-за парня. Они все знакомы между собой, но учатся в разных школах.

      Полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство".

      Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Житомирская область Дети и несовершеннолетние Буллинг Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:34 "Быть воином – жить вечно": как в Киеве вспоминали героев Небесной Сотни
      Світлана Попова
      сегодня , 16:14 Новые Санжары: чем известен поселок, в который привезли людей из Уханя
      Вероніка Климська
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      сегодня , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 15:00 Истерия с коронавируса: вспомните сколько людей в Украине умирает от туберкулеза
      Олекса Коба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук