Школьницы на Житомирщине жестоко избили 14-летнюю девушку – видео (18+)

В Житомирской области две школьницы из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку. Свои издевательства они сняли на телефон.

В Бердичевском районе Житомирской области полиция расследует дело избиения 14-летней школьницы. Об инциденте сообщила правоохранителям мать потерпевшей. Об этом сообщает Бердичев.BIZ.

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Видео с этим конфликтом было опубликовано в Facebook. На нем видно, как двое девятиклассниц пострадавшую бьют ногами и руками, таскают по земле за волосы.

Конфликт между четырьмя школьницами возник якобы из-за парня. Они все знакомы между собой, но учатся в разных школах.

Полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство".