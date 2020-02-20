Школьницы на Житомирщине жестоко избили 14-летнюю девушку – видео (18+)
В Житомирской области две школьницы из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку. Свои издевательства они сняли на телефон.
В Бердичевском районе Житомирской области полиция расследует дело избиения 14-летней школьницы. Об инциденте сообщила правоохранителям мать потерпевшей. Об этом сообщает Бердичев.BIZ.
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Видео с этим конфликтом было опубликовано в Facebook. На нем видно, как двое девятиклассниц пострадавшую бьют ногами и руками, таскают по земле за волосы.
Конфликт между четырьмя школьницами возник якобы из-за парня. Они все знакомы между собой, но учатся в разных школах.
Полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство".