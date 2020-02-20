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      Школярки на Житомирщині жорстоко побили 14-річну дівчину – відео (18+)

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      Школярки побили 14-річну дівчину через хлопця / vesti-yamal.ru

      У Житомирській області двоє школярок через хлопця жорстоко побили 14-річну дівчину. Свої знущання вони зняли на телефон.

      У Бердичівському районі Житомирщини поліція розслідує справу побиття 14-річної школярки. Про інцидент повідомила правоохоронцям матір потерпілої. Про це повідомляє Бердичів.BIZ.

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      Відео з цим конфліктом було опубліковано у Facebook. На ньому видно, як двоє дев'ятикласниць б'ють постраждалу ногами та руками, тягають по землі за волосся.

      Конфлікт між чотирма школярками виник нібито через хлопця. Вони всі знайомі між собою, але навчаються у різних школах.

      Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Житомирська область Діти і неповнолітні Булінг Кримінал Кримінальні новини
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