Школярки на Житомирщині жорстоко побили 14-річну дівчину – відео (18+)

У Житомирській області двоє школярок через хлопця жорстоко побили 14-річну дівчину. Свої знущання вони зняли на телефон.

У Бердичівському районі Житомирщини поліція розслідує справу побиття 14-річної школярки. Про інцидент повідомила правоохоронцям матір потерпілої. Про це повідомляє Бердичів.BIZ.

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Відео з цим конфліктом було опубліковано у Facebook. На ньому видно, як двоє дев'ятикласниць б'ють постраждалу ногами та руками, тягають по землі за волосся.

Конфлікт між чотирма школярками виник нібито через хлопця. Вони всі знайомі між собою, але навчаються у різних школах.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "хуліганство".