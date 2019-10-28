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      Школьник пытался через железнодорожные пути пешком попасть в Беларусь

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      11-летний мальчик пытался самостоятельно пройти по железнодорожному пути в Беларусь
      11-летний мальчик пытался самостоятельно пройти по железнодорожному пути в Беларусь / mvs.gov.ua

      11-летний мальчик из Ровненщины самостоятельно пытался пройти по железнодорожным путям в соседнее государство. Он придумал целую историю, чтобы убедить пограничников пустить его в Беларусь.

      Будучи пойманным охранниками границы, мальчик пытался запутать следы и наврал правоохранителям. Как сообщают в пресс-службе МВД Украины, 11-летний мальчик придумал историю, что является гражданином Беларуси.

      Интересно: Школьник пошел за грибами и оказался на дереве

      Мальчик соврал, что вместе с отцом приехал из Беларуси в Украину за продуктами. Он отстал от папы, который сел на поезд. Чтобы не тратить времени и не ждать следующего поезда, он отправился пешком через железнодорожные пути.

      Однако проверка данных выяснила, что путешественник всю историю придумал: во-первых, и он, и его отец являются гражданами Украины с Ровненщины, а во-вторых, границы с Беларусью они не пересекали.

      Полицейские передали мальчика матери.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Госпогранслужба Ровно
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