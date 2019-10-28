Школяр намагався через колію пішки потрапити до Білорусі

11-річний хлопчик з Рівненщини самотужки намагався пройти залізничною колією до сусідньої держави. Він вигадав цілу історію, щоб переконати прикордонників пустити його до Білорусі.

Будучи пійманим охоронцями кордону, хлопчик намагався заплутати сліди і набрехав правоохоронцям. Як повідомляють у пресслужбі МВС України, 11-річний хлопчик вигадав історію, що є громадянином Білорусі.

Цікаво: Школяр пішов за грибами та опинився на дереві

Хлопчик збрехав, що разом із батьком приїхав з Білорусі до України за продуктами. Він відстав від тата, який сів на потяг. Аби не витрачати часу і не чекати наступного поїзда, він вирушив пішки через залізничні колії.

Однак перевірка данних з’ясувала, що мандрівник усю історію вигадав: по-перше, і він, і його батько є громадянами України з Рівненщини, а по-друге, кордону з Білоруссю вони не перетинали.

Поліцейські передали хлопчика матері.