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      Школяр намагався через колію пішки потрапити до Білорусі

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      11-річний хлопчик намагався самотужки пройти залізничною колією до Білорусі
      11-річний хлопчик намагався самотужки пройти залізничною колією до Білорусі / mvs.gov.ua

      11-річний хлопчик з Рівненщини самотужки намагався пройти залізничною колією до сусідньої держави. Він вигадав цілу історію, щоб переконати прикордонників пустити його до Білорусі.

      Будучи пійманим охоронцями кордону, хлопчик намагався заплутати сліди і набрехав правоохоронцям. Як повідомляють у пресслужбі МВС України, 11-річний хлопчик вигадав історію, що є громадянином Білорусі.

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      Хлопчик збрехав, що разом із батьком приїхав з Білорусі до України за продуктами. Він відстав від тата, який сів на потяг. Аби не витрачати часу і не чекати наступного поїзда, він вирушив пішки через залізничні колії.

      Однак перевірка данних з’ясувала, що мандрівник усю історію вигадав: по-перше, і він, і його батько є громадянами України з Рівненщини, а по-друге, кордону з Білоруссю вони не перетинали.

      Поліцейські передали хлопчика матері.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Рівне Держприкордонслужба
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