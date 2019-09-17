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      Школьники собственноручно делают деревянные домики для бездомных кошек – фото

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      В скором времени наступит зима и уже пришло время подумать о тех, кому в это время понадобится наша забота – это бездомные животные. Поэтому дети в Смеле, на Черкасщине, начали самостоятельно строить деревянные домики для бездомных кошек, которые установили во дворах по всему городу.

      В таких домах уличным котам должно быть тепло зимой и прохладно летом.

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      Ученики строили домики после уроков в школьной мастерской. Все сделали сами – и деревянные стены, и металлические крыши. Есть и такие, кто на простых проектах не останавливался.

      За неделю школьники смастерили полтора десятка таких домиков. Своей работой очень довольны.

      Как ученики мастерили домики для бездомных котов: фото и видео 24 канала

      Такие домики для животных крайне необходимы. Предыдущую зиму коты едва пережили, ведь их дом был старый и плохо защищал от мороза. В отличие от новой "двухкомнатной квартиры".

      В целом школьники хотят установить такие домики в более чем пятидесяти дворах. Сюда планируют приносить еду и следить, чтобы животные жили в безопасности.

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      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Мир животных Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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