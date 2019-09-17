Школярі власноруч роблять дерев'яні будиночки для бездомних котів – фото

Незабаром зима і вже прийшов час подумати про тих, кому у цю пору знадобиться наше піклування – це безпритульні тварини. Тому діти у Смілі, що на Черкащині, почали власноруч будувати дерев'яні будиночки для бездомних котів, які встановили у дворах по всьому місту.

У таких будинках вуличним котам має бути тепло взимку і прохолодно влітку.

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Учні будували хатки після уроків у шкільній майстерні. Усе зробили самі – і дерев’яні стіни, і металеві дахи. Є й такі, хто на простих проектах не зупинявся.

За тиждень школярі змайстрували півтора десятка таких будиночків. Своєю роботою дуже задоволені.

Як учні будували хатки для бездомних котів: фото з відео 24 каналу

Такі будиночки для тварин вкрай необхідні. Попередню зиму коти ледь пережили, адже їхня хатка була стара і погано захищала від морозу. На відміну від нової "двокімнатної квартири".

Загалом школярі хочуть встановити такі будиночки у більш ніж пів сотні дворів. Сюди планують приносити їжу і стежити, аби тварини жили в безпеці.