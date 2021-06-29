Организаторы обманули родителей школьников

Организаторы соревнований собрали с родителей по 260 евро за проезд, питание и проживание детей. Однако на самом деле услуги не были оплачены. Об этом рассказал председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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97 воспитанников спортивной школы "Темп" приехали в Болгарию 18 июня. Однако выяснилось, что там их никто не ждал, потому что организатор просто присвоил себе деньги.

В Виннице провели свое собрание родителей. Отправили деньги, чтобы дети не ночевали на улице. А сегодня перевозчик отказался везти домой – с ним тоже не рассчитались,

– рассказал отец Дмитрий Барановский.

Родители обратились за помощью к главе облгосадминистрации. Тот договорился с тернопольским перевозчиком, чтобы он вернул детей домой. К счастью, 28 июня школьники выехали из Болгарии.

Полиция открыла дело

В Нацполиции Винницкой области рассказали, что по данному факту открыли уголовное производство по статье о присвоении средств. Злоумышленнику грозит: