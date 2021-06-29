Організатори ошукали батьків школярів

Організатори змагань зібрали з батьків по 260 євро за проїзд, харчування та проживання дітей. Однак насправді послуги не були оплачені. Про це розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Читайте також Заснув на дорозі: на Вінниччині автомобіль переїхав чоловіка

97 вихованців спортивної школи "Темп" приїхали у Болгарію 18 червня. Однак з'ясувалося, що там на них ніхто не чекав, бо організатор просто привласнив собі гроші.

У Вінниці зробили свої збори батьків. Відправили гроші, щоб діти не ночували на вулиці. А сьогодні перевізник відмовився везти додому – з ним теж не розрахувались,

– розповів батько Дмитро Барановський.

Батьки звернулися за допомогою до очільника облдержадміністрації. Той домовився з тернопільським перевізником, аби він повернув дітей додому. На щастя, 28 червня школярі виїхали з Болгарії.

Поліція відкрила справу

У Нацполіції Вінницької області розповіли, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про привласнення. Зловмиснику загрожує: