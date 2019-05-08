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      Школьников заставляют надевать георгиевские ленты в оккупированном Крыму

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      В школах оккупированного Симферополя школьников заставляют надевать георгиевские ленты
      В школах оккупированного Симферополя школьников заставляют надевать георгиевские ленты / Иллюстративное фото

      В школах оккупированного Симферополя школьников в принудительном порядке выводят на линейки и заставляют надевать георгиевские ленты. Заметим, что в Украине использование советской и нацистской символики запрещено законом.

      "Я своему ребенку запретила это делать, после чего мне позвонил классный руководитель ребенка и сказал, что директор школы заставляет писать объяснение, почему в нашем классе дети вышли на линейку без лент, а некоторые не вышли совсем", – рассказала "Громадському радио" мать одного из учеников симферопольской школы.

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      Кроме того, директор школы спрашивал, почему мать запретила своему ребенку выходить на линейку, и таким образом не идет ли она против государства.

      В Украине с 2015 года действует закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики. К запрещенной символике относятся: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутика, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины День Победы Образование Сімферополь 9 мая Декоммунизация
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