Такую информацию сообщили на странице ГСЧС Украины в фейсбуке. Спасатели саркастически назвали снаряд "подарком", очевидно, что его никто не желал получить.
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Сегодня саперы части гуманитарного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасный снаряд на школьном дворе одной из школ города Харькова.
Фото снаряда:
Помните о безопасности и доверьте дело по выяснению боеспособности ВОП специалистам. Главное, не паникуйте!
– отметили в ГСЧС Украины.
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