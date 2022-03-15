Такую информацию сообщили на странице ГСЧС Украины в фейсбуке. Спасатели саркастически назвали снаряд "подарком", очевидно, что его никто не желал получить.

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Сегодня саперы части гуманитарного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасный снаряд на школьном дворе одной из школ города Харькова.

Фото снаряда:

Помните о безопасности и доверьте дело по выяснению боеспособности ВОП специалистам. Главное, не паникуйте!

– отметили в ГСЧС Украины.