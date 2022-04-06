О последствиях войны рассказал президент Владимир Зеленский парламенту Ирландии. Об этом сообщает 24 канал.

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Глава государства рассказал ирландским депутатам о том, что делает российская армия в Украине. Он отметил, что в это сложно поверить, но это факты.

Так, россияне разрушили или повредили 285 больниц, обстреляли 73 автомобиля скорой помощи.

Они бомбили и обстреливали даже церкви. Даже постройки-укрытия, о которых они точно знали, что там нет никого, кроме женщин и детей. И это факт,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что государство, которое это делает, не заслуживает быть среди других в международном сообществе. Агрессор должен отвечать за все, что натворила на украинской земле.

Смотрите видео с выступления Зеленского перед парламентом Ирландии: