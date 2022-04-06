Про наслідки війни розповів президент Володимир Зеленський парламенту Ірландії. Про це повідомляє 24 канал.

Актуально Через війну десяткам країн загрожує голод, – Зеленський виступив перед парламентом Ірландії

Глава держави розповів ірландським депутатам про те, що чинить російська армія в Україні. Він зазначив, що у це складно повірити, але це – факти.

Так, росіяни зруйнували або пошкодили 285 лікарень, обстріляли 73 автомобілі швидкої допомоги.

Вони бомбардували й обстрілювали навіть церкви. Навіть будівлі-укриття, про які вони точно знали, що там немає нікого, окрім жінок і дітей. І це факт,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що держава, яка це робить, не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті. Агресорка повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.

Дивіться відео з виступу Зеленського перед парламентом Ірландії: