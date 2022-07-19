Безопасность учащихся и студентов – это главный фактор, о котором нужно позаботиться учебным заведениям. В условиях ракетного террора, который устроили российские оккупанты украинским городам, под угрозой может оказаться любой объект на территории всей Украины.

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Открытие школ 1 сентября: заявление МВД

С 1 сентября очное обучение детей может начаться только в тех учебных заведениях, которые будут отвечать всем требованиям безопасности. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД Алена Матвеева, передает 24 канал.

За свои парты школьники смогут вернуться только в том случае, если будут соблюдены все нормы безопасности. Все учебные заведения, которые не будут соблюдать соответствующие нормы, не возобновят очное обучение,

– заявила она.

Детей уже обучают правильной эвакуации, также идет создание возможности проведения занятий в укрытиях. Что касается решения о форме обучения, то для каждого региона ее будут принимать отдельно, речь может идти даже об отдельном решении для определенного учебного заведения.

Перед началом учебного года работники ГСЧС должны проверить все учебные заведения на соответствие требованиям безопасности. Также для школьников создадут мобильное приложение с ответами на вопросы безопасности.

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