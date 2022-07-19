Безпека учнів та студентів – це головний фактор, про які потрібно потурбуватися закладам освіти. В умовах ракетного терору, який російські окупанти влаштували українським містам, під загрозою може бути будь-який об'єкт на території всієї України.

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Відкриття шкіл 1 вересня: заява МВС

З 1 вересня очне навчання дітей може розпочатися лише в тих закладах освіти, які будуть відповідати усім вимогам безпеки. Про це на брифінгу повідомила речниця МВС Альона Матвєєва, передає 24 канал.

За свої парти школярі зможуть повернутися лише в тому випадку, якщо буде дотримано всіх норм безпеки. Усі заклади освіти, які не дотримуватимуться відповідних норм, не відновлять очне навчання,

– заявила вона.

Дітей вже навчають правильної евакуації, також триває створення можливості проведення занять в укриттях. Що стосується рішення про форму навчання, то для кожного регіону її прийматимуть окремо, може йтися навіть про окреме рішення для певного навчального закладу

Перед початком навчального року працівники ДСНС мають перевірити усі заклади освіти на відповідність вимогам безпеки. Також для школярів створять мобільний додаток із відповідями на запитання щодо безпеки.

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