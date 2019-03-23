Шквальный ветер обесточил около сотни населенных пунктов

Порывы ветра до 20 метров в секунду в шести украинский областях, что бушевали накануне, повредили линии электропередач и обесточили 94 населенных пункта.

Так, в Сумской области без света 30 населенных пунктов, в Полтавской – 16, в Днепропетровской – 20, в Черниговской – 13, в Донецкой – 12, в Запорожской – 3, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В Чернигове из-за мощного ветра снесло крышу магазина и крышу офисного здания. А в области в поселке Анисов результате урагана было повреждено покрытие крыши школы. Пострадавших нет.

Также спасатели убрали более 60 поваленных деревьев.



Опасны при сильных ветрах не только крыши, но и деревья

С начала марта в Украине держится ветреная погода. Наибольшее бедствие непогода наделала 9-11 марта. Так, утром 10 марта в Виннице на 11-летнюю девочку упало дерево, когда она стояла с мамой на троллейбусной остановке. Ребенок погиб на месте. Во время второй волны урагана в Хмельнике, что также в Винницкой области, из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина. В городе Коростышев Житомирской области ветер сорвал кровлю из здания, которая упала на 53-летнюю женщину. Она погибла на месте.

Сильный ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши домов, пообрывал линии электропередач и даже свалил башню мобильного оператора в городе Южноукраинск.