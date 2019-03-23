Шквальний вітер знеструмив близько сотні населених пунктів

Пориви вітру до 20 метрів за секунду у шести український областях, що вирували напередодні, пошкодили лінії електропередач і знеструмили 94 населені пункти.

Так, у Сумській області без світла 30 населених пунктів, у Полтавській – 16, у Дніпропетровській – 20, у Чернігівській – 13, у Донецькій – 12, у Запорізькій – 3, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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У Чернігові потужним вітром знесло дах магазину і дах офісної будівлі. А в області у селищі Анисів внаслідок буревію булр пошкоджено покриття даху школи. Постраждалих немає.

Також рятувальники прибрали понад 60 повалених дерев.



Небезпеку при сильних вітрах становлять не тільки дахи, а й дерева

З початку березня в Україні тримається вітряна погода. Найбільшого лиха негода наробила 9-11 березня. Так, зранку 10 березня у Вінниці на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Під час другої хвилі буревію у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка. У місті Коростишів на Житомирщині вітер зірвав покрівлю з будівлі, яка впала на 53-річну жінку. Вона загинула на місці.

Сильний буревій повалив сотні дерев, позривав дахи будинків, пообривав лінії електропередач та навіть звалив вежу мобільного оператора у місті Южноукраїнськ.