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      Прогноз погоди на 23 березня: до деяких областей повертається мокрий сніг

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      Погода 23 березня 2019 Україна - подекуди обіцяють мокрий сніг
      Прогноз погоди в Україні на 23 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 23 березня, буде не без сюрпризів – як і личить березню. Жителям Східної України слід готуватися навіть до мокрого снігу.

      Дошкулятиме українцям і поривчастий вітер, який вже встиг набриднути за останній час, повідомляє синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Стовпчик термометра в Україні протягом дня підніметься до +6+11 градусів, а на Сході – до +3+7 градусів. У західних областях повітря прогріється до +9+14 градусів.

      На Лівобережжі загалом буде хмарно, а на решті території очікується суха сонячна погода,
      – пише Діденко.

      У Києві в суботу, 23 березня, буде прохолодно та сухо. Стовпчик термометра підніметься до +7 градусів, однак вітер трохи стихне.

      Прогноз погоди на суботу, 23 березня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +4…+6

      Київ – +6…+8

      Прогноз погоди на суботу, 23 березня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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