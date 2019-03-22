Прогноз погоди на 23 березня: до деяких областей повертається мокрий сніг

Погода в Україні у суботу, 23 березня, буде не без сюрпризів – як і личить березню. Жителям Східної України слід готуватися навіть до мокрого снігу.

Дошкулятиме українцям і поривчастий вітер, який вже встиг набриднути за останній час, повідомляє синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Стовпчик термометра в Україні протягом дня підніметься до +6+11 градусів, а на Сході – до +3+7 градусів. У західних областях повітря прогріється до +9+14 градусів.

На Лівобережжі загалом буде хмарно, а на решті території очікується суха сонячна погода,

– пише Діденко.

У Києві в суботу, 23 березня, буде прохолодно та сухо. Стовпчик термометра підніметься до +7 градусів, однак вітер трохи стихне.

Прогноз погоди на суботу, 23 березня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +12…+14

Рівне – +10…+12

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +4…+6

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +3…+5

Харків – +4…+6

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на суботу, 23 березня, від Укргідрометцентру