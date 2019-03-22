Прогноз погоди на 23 березня: до деяких областей повертається мокрий сніг
Погода в Україні у суботу, 23 березня, буде не без сюрпризів – як і личить березню. Жителям Східної України слід готуватися навіть до мокрого снігу.
Дошкулятиме українцям і поривчастий вітер, який вже встиг набриднути за останній час, повідомляє синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Стовпчик термометра в Україні протягом дня підніметься до +6+11 градусів, а на Сході – до +3+7 градусів. У західних областях повітря прогріється до +9+14 градусів.
На Лівобережжі загалом буде хмарно, а на решті території очікується суха сонячна погода,
– пише Діденко.
У Києві в суботу, 23 березня, буде прохолодно та сухо. Стовпчик термометра підніметься до +7 градусів, однак вітер трохи стихне.
Прогноз погоди на суботу, 23 березня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +12…+14
Рівне – +10…+12
Житомир – +7…+9
Вінниця – +7…+9
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +4…+6
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +3…+5
Харків – +4…+6
Київ – +6…+8
Прогноз погоди на суботу, 23 березня, від Укргідрометцентру