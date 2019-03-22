Прогноз погоды на 23 марта: в некоторые области возвращается мокрый снег

Погода в Украине в субботу, 23 марта, будет не без сюрпризов – как и подобает марту. Жителям Восточной Украины следует готовиться даже к мокрому снегу.

Донимать украинцев будет и порывистый ветер, который уже успел надоесть за последнее время, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Мощный ветер будет бушевать в Украине: какие области накроет непогода

Столбик термометра в Украине на протяжении дня поднимется до +6+11 градусов, а на Востоке – до +3+7 градусов. В западных областях воздух прогреется до +9+14 градусов.

На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода,

– пишет Диденко.

В Киеве в субботу, 23 марта, будет прохладно и сухо. Столбик термометра поднимется до +7 градусов, однако ветер немного стихнет.

Прогноз погоды на субботу, 23 марта, в городах Украины:

Ужгород – +14…+16

Львов – +12…+14

Ивано-Франковск – +13…+15

Тернополь – +10…+12

Черновцы – +11…+13

Хмельницький – +9…+11

Луцк – +12…+14

Ровно – +10…+12

Житомир – +7…+9

Винница – +7…+9

Одесса – +8…+10

Николаев – +8…+10

Херсон – +6…+8

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +6…+8

Черкассы – +6…+8

Чернигов – +5…+7

Сумы – +5…+7

Полтава – +4…+6

Днепр – +6…+8

Запорожье – +5…+7

Донецк – +5…+7

Луганск – +3…+5

Харьков – +4…+6

Киев – +6…+8



Прогноз погоды на субботу, 23 марта, от Укргидрометцентра