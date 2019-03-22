Прогноз погоды на 23 марта: в некоторые области возвращается мокрый снег
Погода в Украине в субботу, 23 марта, будет не без сюрпризов – как и подобает марту. Жителям Восточной Украины следует готовиться даже к мокрому снегу.
Донимать украинцев будет и порывистый ветер, который уже успел надоесть за последнее время, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Столбик термометра в Украине на протяжении дня поднимется до +6+11 градусов, а на Востоке – до +3+7 градусов. В западных областях воздух прогреется до +9+14 градусов.
На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода,
– пишет Диденко.
В Киеве в субботу, 23 марта, будет прохладно и сухо. Столбик термометра поднимется до +7 градусов, однако ветер немного стихнет.
Прогноз погоды на субботу, 23 марта, в городах Украины:
Ужгород – +14…+16
Львов – +12…+14
Ивано-Франковск – +13…+15
Тернополь – +10…+12
Черновцы – +11…+13
Хмельницький – +9…+11
Луцк – +12…+14
Ровно – +10…+12
Житомир – +7…+9
Винница – +7…+9
Одесса – +8…+10
Николаев – +8…+10
Херсон – +6…+8
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +6…+8
Черкассы – +6…+8
Чернигов – +5…+7
Сумы – +5…+7
Полтава – +4…+6
Днепр – +6…+8
Запорожье – +5…+7
Донецк – +5…+7
Луганск – +3…+5
Харьков – +4…+6
Киев – +6…+8
Прогноз погоды на субботу, 23 марта, от Укргидрометцентра