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      Прогноз погоды на 23 марта: в некоторые области возвращается мокрый снег

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      Погода 23 марта 2019 Украина - в некоторых облястях обещают мокрый снег
      Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 23 марта, будет не без сюрпризов – как и подобает марту. Жителям Восточной Украины следует готовиться даже к мокрому снегу.

      Донимать украинцев будет и порывистый ветер, который уже успел надоесть за последнее время, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Мощный ветер будет бушевать в Украине: какие области накроет непогода

      Столбик термометра в Украине на протяжении дня поднимется до +6+11 градусов, а на Востоке – до +3+7 градусов. В западных областях воздух прогреется до +9+14 градусов.

      На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода,
      – пишет Диденко.

      В Киеве в субботу, 23 марта, будет прохладно и сухо. Столбик термометра поднимется до +7 градусов, однако ветер немного стихнет.

      Прогноз погоды на субботу, 23 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +14…+16

      Львов – +12…+14

      Ивано-Франковск – +13…+15

      Тернополь – +10…+12

      Черновцы – +11…+13

      Хмельницький – +9…+11

      Луцк – +12…+14

      Ровно – +10…+12

      Житомир – +7…+9

      Винница – +7…+9

      Одесса – +8…+10

      Николаев – +8…+10

      Херсон – +6…+8

      Симферополь – +7…+9

      Кропивницкий – +6…+8

      Черкассы – +6…+8

      Чернигов – +5…+7

      Сумы – +5…+7

      Полтава – +4…+6

      Днепр – +6…+8

      Запорожье – +5…+7

      Донецк – +5…+7

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +4…+6

      Киев – +6…+8

      Прогноз погоды на субботу, 23 марта, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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