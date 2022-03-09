В телеграм-канале "Оперативний ЗСУ" появилось фото, на котором видны российские военные в их "профессиональном" снаряжении. Также опубликовали комментарий генерал-майора ВСУ Николая Куклюка.

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Генерал-майор красным словцом описал одежду, обувь и экипировку русской орды. Также подметил, что оккупанты пользуются снаряжением еще Второй мировой войны.

Шлемы стальные 1941 года, берцы – "1000 шагов", итог для магазинов – "обнять и плакать", пояс поясной полевой с жестяной советской звездой, ну и горшок, чтобы не усраться (в комплекте). Легендарная и непобедимая армия… Бояться всем!

– прокомментировал Николай Куклюк.

Фото российских оккупантов:

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