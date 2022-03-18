По его словам, президент ранее анонсировал фактическую отмену подавляющего большинства разрешений. Но это не касается тех, кто имеет отношение к безопасности страны.

К теме Правительство снимает ограничения по программе "5-7-9 ": максимальная сумма кредита увеличена до 60 миллионов

Во время военного состояния бизнес переходит на декларативный принцип работы. Подал документы через портал Дия и, не дожидаясь решения государственного органа, начинаешь работать,

– говорит премьер.

Шмигаль уточнил, что разрешительные документы останутся буквально для нескольких видов деятельности. Например, если это работа с опасными отходами, производство лекарства, вопросы ядерной энергетики.

Еще раньше правительство отменило все проверки, которые могут усложнять жизнь бизнесу. Шмигаль подчеркнул, что сейчас максимальная свобода бизнеса – это необходимое условие для формирования сильной экономики в нашем государстве.