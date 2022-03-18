За його словами, президент раніше анонсував фактичне скасування переважної більшості дозволів. Але це не стосується тих, які мають відношення до безпеки країни.

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На час військового стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати,

– каже прем'єр.

Шмигаль уточнив, що дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності. Наприклад, якщо це робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики.

Ще раніше уряд скасував всі перевірки, які можуть ускладнювати життя бізнесу. Шмигаль наголосив, що зараз максимальна свобода бізнесу – це необхідна умова для формування сильної економіки в нашій державі.

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