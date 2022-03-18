Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час звернення сьогодні, 18 березня, повідомив, що уряд знімає всі обмеження за програмою "5-7-9".

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Відтепер будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами. Максимальну суму кредиту збільшено до 60 мільйонів гривень.

Держава бере на себе відсоткову ставку за кредитами

На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах складатиме 0%.

Відсотки за тих, хто хоче сьогодні вести бізнес, буде сплачувати держава,

– повідомив Шмигаль.

Після завершення воєнного стану відсоткова ставка за цією програмою складатиме не більше 5%. Прибираються також обмеження, які раніше стосувалися бізнес-плану чи робочих місць тощо.

Звернення Шмигаля за 18 березня: дивіться відео