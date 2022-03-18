За словами Шмигаля, він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Франції Жаном Кастексом сьогодні, 18 березня.

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Під час розмови прем'єри обговорили варварську війну Росії в центрі Європи. Так, Україна закликала:

зупинити доступ до європейських портів для російських кораблів, а також для всіх суден під російським прапором.

припинити функціонування російсько-французької торгово-промислової палати в Москві та закликати французькі компанії й профспілки зупинити комерційну колабораціоністську діяльність в Росії.

Великий французький бізнес має перестати підтримувати вбивство Російською Федерацією мирних українців,

– наголосив Шмигаль.

крім того, варто скасувати чинні шенгенські візи, видані Францією громадянам Росії, які перебувають на території Франції, та припинити видачу віз Посольством Франції в Росії.

розглянути можливість запровадження санкцій на національному рівні проти олігархів та осіб, наближених до російського режиму, що передбачають заморожування їхніх активів.

Також український прем'єр попросив провести повну інвентаризацію фінансових активів, нерухомості, яхт і транспортних засобів класу люкс, що можуть належати російським особам, які входять до європейських санкційних списків.

Денис Шмигаль подякував Франції за дипломатичні зусилля заради миру, гуманітарну допомогу та підтримку наших громадян, які тимчасово залишили Україну.

Повномасштабне вторгнення Росії розплющило очі Європи на проблеми безпеки континенту,

– написав прем'єр.

Тож, весь світ має дати жорстку й консолідовану відповідь, аби російські війська не прийшли завтра в іншу країну Європи.

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