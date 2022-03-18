По словам Шмыгаля, он провел телефонный разговор с премьер-министром Франции Жаном Кастексом сегодня, 18 марта.
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В ходе разговора премьеры обсудили варварскую войну России в центре Европы. Так, Украина призвала:
- остановить доступ к европейским портам для российских кораблей, а также для всех судов под российским флагом.
- прекратить функционирование российско-французской торгово-промышленной палаты в Москве и призвать французские компании и профсоюзы приостановить коммерческую коллаборационистскую деятельность в России.
Большой французский бизнес должен перестать поддерживать убийство Российской Федерацией мирных украинцев, – подчеркнул Шмигаль.
- кроме того, следует отменить действующие шенгенские визы, выданные Францией гражданам России, находящимся на территории Франции и прекратить выдачу виз Посольством Франции в России.
- рассмотреть возможность введения санкций на национальном уровне против олигархов и лиц, приближенных к российскому режиму, предусматривающих замораживание их активов.
Также украинский премьер попросил провести полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт и транспортных средств класса люкс, которые могут принадлежать российским лицам, входящим в европейские санкционные списки.
Денис Шмигаль поблагодарил Францию за дипломатические усилия ради мира, гуманитарную помощь и поддержку наших граждан, временно покинувших Украину.
Полномасштабное вторжение России открыло глаза Европы на проблемы безопасности континента,
– написал премьер.
Поэтому весь мир должен дать жесткий и консолидированный ответ, чтобы российские войска не пришли завтра в другую страну Европы.
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