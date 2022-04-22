Шмыгаль поблагодарил Фриланд за поддержку

Встреча Шмыгаля и Фриланд прошла в США. Туда украинский премьер-министр прибыл с рабочей поездкой.

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В США встретился с настоящим другом Украины Христей Фриланд. Мы обсудили поддержку нашего государства и украинского народа в борьбе с российским захватчиком,

– рассказал Шмыгаль.

Политик поблагодарил коллегу за то, что Канада первой направила 1 миллиард канадских долларов на специальный административный счет Международного валютного фонда, созданного для помощи Украине.

Шмыгаль отметил, что Украина испытывает большую поддержку от всего канадского народа.



Шмыгаль встретился с Фриланд / Фото с телеграма премьера

Отметим, вчера, 21 апреля, премьер-министр встретился в Белом доме с американским президентом Джо Байденом. Сразу после этого глава США выступил с обращением в отношении Украины и сообщил о новой помощи.

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