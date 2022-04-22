Шмигаль подякував Фріланд за підтримку

Зустріч Шмигаля та Фріланд відбулася у США. Туди український прем'єр-міністр прибув з робочою поїздкою.

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На теренах США зустрівся зі справжнім другом України Христею Фріланд. Ми обговорили підтримку нашої держави та українського народу в боротьбі із російським загарбником,

– розповів Шмигаль.

Політик подякував колезі за те, що Канада першою спрямувала 1 мільярд канадських доларів на спеціальний адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду, який створили для допомоги Україні.

Шмигаль зазначив, що Україна відчуває велику підтримку від усього канадського народу.



Шмигаль зустрівся з Фріланд / Фото з телеграму прем'єра

Зауважимо, вчора, 21 квітня прем'єр-міністр зустрівся у Білому домі з американським президентом Джо Байденом. Одразу після того глава США виступив зі зверненням щодо України та повідомив про нову допомогу.

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