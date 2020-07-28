В дальнейшем правительство планирует осуществлять перераспределение фонда и направить деньги на преодоление последствий "коронакризиса". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время посещения "Крюковского вагоностроительного завода", сообщает "Укринформ".

Предыдущие заявления В Фонде борьбы с COVID-19 деньги почти закончились: потратили их совсем не на медицину

Фонд COVID-19 составлял 64,7 миллиардов гривен на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Средства, потраченные – это на сегодня до 10% от общей суммы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц. Но он также рассчитан на борьбу с последствиями экономического кризиса, отмечает премьер. Именно поэтому, чтобы избежать сокрушительного падения экономики, деньги из Фонда планируют перераспределять.

Фонд для борьбы с последствиями коронавирусной болезни создали 13 апреля. Тогда Верховная Рада утвердила соответствующие изменения в госбюджет 2020 и "урезала" часть соцвыплат, субсидий, деньги на развитие физической культуры и спорта. Подробнее – читайте в материале по ссылке.

Что этому предшествовало