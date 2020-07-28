Шмыгаль говорит, что из коронавирусного фонда потратили только 10% денег
Из Фонда борьбы с COVID-19 пока потрачено только около 10% всех средств. Общие накопления фонда уже почти распределены, однако это не значит, что их нет.
В дальнейшем правительство планирует осуществлять перераспределение фонда и направить деньги на преодоление последствий "коронакризиса". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время посещения "Крюковского вагоностроительного завода", сообщает "Укринформ".
Предыдущие заявления В Фонде борьбы с COVID-19 деньги почти закончились: потратили их совсем не на медицину
Фонд COVID-19 составлял 64,7 миллиардов гривен на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Средства, потраченные – это на сегодня до 10% от общей суммы,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц. Но он также рассчитан на борьбу с последствиями экономического кризиса, отмечает премьер. Именно поэтому, чтобы избежать сокрушительного падения экономики, деньги из Фонда планируют перераспределять.
Что этому предшествовало
- Несколько дней назад журналист StateWatch Александр Гуменюк сообщил, что в Фонде борьбы с коронавирусом осталось лишь 5% заложенных средств – 3,2 миллиарда гривен. Он опубликовал соответствующие документы, которые ему предоставил Минфин.
- В публикации говорится, что наибольшую долю денег, а именно 35 миллиардов гривен, получило Министерство инфраструктуры для строительства и ремонта дорог.
- Между тем Министерство здравоохранения получило 8,3 миллиарда гривен.
- В начале июня стало известно, что из Фонда борьбы с коронавирусом потратили почти половину – более 28 миллиардов гривен. Прозрачность использования средств должны проверять аудиторы.
- Кроме того, 13 июля на официальном сайте Верховной Рады появилась информация, что почти 1,3 миллиарда гривен перенаправили на проведение местных выборов в октябре.