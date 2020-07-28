Шмигаль каже, що з коронавірусного фонду витратили лише 10% грошей
З Фонду боротьби з COVID-19 наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів. Загальні накопичення фонду вже майже розподілені, однак це не означає, що їх немає.
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Фонд COVID-19 складав 64,7 мільярдів гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, – це на сьогодні до 10% від загальної суми,
– підкреслив Шмигаль.
Він зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень. Але він також розрахований на боротьбу з наслідками економічної кризи, зазначає прем'єр. Саме тому, аби уникнути нищівного падіння економіки, гроші з Фонду планують перерозподіляти.
Що цьому передувало
- Декілька днів тому журналіст StateWatch Олександр Гуменюк повідомив, що у Фонді боротьби з коронавірусом залишилося лише 5% закладених коштів – 3,2 мільярда гривень. Він опублікував відповідні документи, які йому надав Мінфін.
- У публікації йдеться, що найбільшу частку грошей, а саме 35 мільярдів гривень, отримало Міністерство інфраструктури для будівництва, і ремонту доріг.
- Тим часом Міністерство охорони здоров’я отримало 8,3 мільярда гривень.
- На початку червня стало відомим, що з Фонд боротьби з коронавірусом витратили майже половину – понад 28 мільярдів гривень. Прозорість використання коштів мали перевіряти аудитори.
- Крім того, 13 липня на офіційному сайті Верховної Ради з’явилася інформація, що майже 1,3 мільярда гривень перенаправили на проведення місцевих виборів у жовтні.