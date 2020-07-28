Попередні заяви У Фонді боротьби з COVID-19 гроші майже закінчились: витратили їх геть не на медицину

Фонд COVID-19 складав 64,7 мільярдів гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Але розподілений не означає витрачений. Кошти, які витрачені, – це на сьогодні до 10% від загальної суми,

– підкреслив Шмигаль.