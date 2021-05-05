Денис Шмыгаль заявил, что в целом эпидемическая ситуация в Украине стабилизируется. В связи с этим красную зону карантина могут покинуть еще 3 области.

Премьер-министр отметил, что речь идет о Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Об этом он сообщил на селекторном совещании, которое проходило под председательством президента Владимира Зеленского.

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После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из красной зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям,

– сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что после этого "красный" уровень эпидемической опасности останется в трех областях – Сумской, Полтавской и Запорожской.

Эпидситуация стабилизируется

Премьер также добавил, что в целом эпидемическая ситуация в Украине стабилизируется шестую неделю подряд.

По его словам, всего для больных COVID-19 выделено 77 тысяч коек. Обеспечены подачей кислорода – 68 264, занято сегодня 33 292 койки.

Обратите внимание! Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 6 "красных" регионов, 8 "оранжевых" и 11 "желтых".

К слову, Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.