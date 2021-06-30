Как министры поздравили сборную
Заседание правительства премьер-министр Денис Шмыгаль начал со слов о вчерашней игре Украина – Швеция. Он поблагодарил ребят и тренеров за выход в 1/4 финала Евро-2020
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Невероятный матч нашей сборной. Это огромный успех. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду,
– сказал Шмыгаль.
Все министры в зале сидели в сине-желтой форме сборной. После слов премьера они поапладировали футболистам.
Премьер поблагодарил сборную за победную игру: видео
Министры пришли на заседание в форме сборной / Фото Дениса Шмыгаля
Коротко о матче Украина – Швеция
- Сборная Украины обыграла команду Швеции в 1/8 Евро-2020 со счетом 2:1. Наша команда впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
- Открыл счет в матче Зинченко, на 28-й минуте он забил в ворота сборной Швеции после результативного паса Ярмоленко. Впрочем, уже через 15 минут Форсберг благодаря рикошету сравнял счет в матче – 1:1.
- Настоящий фурор произвел Артем Довбик. Он на последних минутах забил гол и принес Украине победу.