Як міністри привітали збірну

Засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів про вчорашню гру Україна – Швеція. Він подякував хлопцям та тренерам за вихід в 1/4 фіналу Євро-2020

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Неймовірний матч нашої збірної. Це величезний успіх. Такі речі мотивують та об'єднують країну, яка всім серцем вболіває за нашу команду,

– сказав Шмигаль.

Усі міністри в залі сиділи у синьо-жовтій формі збірної. Після слів прем'єра вони поапладували футболістам.

Прем'єр подякував збірній за переможну гру: відео

Міністри прийшли на засідання у формі збірної / Фото Дениса Шмигаля

Коротко про матч Україна – Швеція