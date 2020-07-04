Отставка главы НБУ Смолия не слишком повлияла на отношения Украины с международными партнерами. В частности, с МВФ сотрудничество продолжится, хотя там и отреагировали напряженно. А от ЕС Украина ожидает помощь на 1,2 миллиарда евро.

Об этом вечером 3 июля говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире " Свободы слова Савика Шустера" .

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О сотрудничестве с МВФ

Шмыгаль отметил, что в Международном валютном фонде на отставку главы НБУ Якова Смолия "отреагировали напряженно, но сдержанно".

Министр финансов общался с представителями МВФ накануне (речь шла о 2 июля). Так что "мы продолжаем сотрудничество" , – подчеркнул премьер.

О помощи от Евросоюза

В пятницу, 3 июля, Шмыгаль, по его же словам, общался с вице-президентом Еврокомиссии.

Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро,

– сообщил премьер.

Заметим, об этом уже говорилось раньше: в ЕС отметили, что действительно могут предоставить эти деньги, но только при условии сохранения независимости НБУ . Шмыгаль же рассчитывает на подписание соглашения об этих 1,2 миллиарда в 20-х числах июля.

О независимости НБУ и курсе гривны

Шмыгаль утверждает, что его правительство и работало хорошо, и продолжит хорошо работать с руководством НБУ, кто бы ни пришел на смену Смолию.

Подчеркиваю, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты,

– добавил глава Кабинета Министров.

И подытожил: несмотря на смену главы Национального банка Украина остается стабильной.