С МВФ сотрудничаем и дальше, а Европа даст 1,2 миллиарда евро, – Шмыгаль
Отставка главы НБУ Смолия не слишком повлияла на отношения Украины с международными партнерами. В частности, с МВФ сотрудничество продолжится, хотя там и отреагировали напряженно. А от ЕС Украина ожидает помощь на 1,2 миллиарда евро.
Об этом вечером 3 июля говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
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О сотрудничестве с МВФ
Шмыгаль отметил, что в Международном валютном фонде на отставку главы НБУ Якова Смолия "отреагировали напряженно, но сдержанно".
Министр финансов общался с представителями МВФ накануне (речь шла о 2 июля). Так что "мы продолжаем сотрудничество", – подчеркнул премьер.
О помощи от Евросоюза
В пятницу, 3 июля, Шмыгаль, по его же словам, общался с вице-президентом Еврокомиссии.
Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро,
– сообщил премьер.
Заметим, об этом уже говорилось раньше: в ЕС отметили, что действительно могут предоставить эти деньги, но только при условии сохранения независимости НБУ. Шмыгаль же рассчитывает на подписание соглашения об этих 1,2 миллиарда в 20-х числах июля.
О независимости НБУ и курсе гривны
Шмыгаль утверждает, что его правительство и работало хорошо, и продолжит хорошо работать с руководством НБУ, кто бы ни пришел на смену Смолию.
Подчеркиваю, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты,
– добавил глава Кабинета Министров.
И подытожил: несмотря на смену главы Национального банка Украина остается стабильной.