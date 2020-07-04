Відставка голови НБУ Смолія не надто вплинула на відносини України з міжнародними партнерами. Зокрема, з МВФ співпраця триватиме, хоча там і відреагували напружено. А від ЄС Україна очікує допомогу на 1,2 мільярда євро.

Про це увечері 3 липня говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

До теми Економічна катастрофа, – Фурса про наслідки відставки Смолія

Про співпрацю з МВФ

Шмигаль наголосив, що у Міжнародному валютному фонді на відставку глави НБУ Якова Смолія "відреагували напружено, але стримано".

Міністр фінансів спілкувався з представниками МВФ у переддень (мовилося про 2 липня). Тож "ми продовжуємо співпрацю", – наголосив прем'єр.

Про допомогу від Євросоюзу

У п’ятницю, 3 липня, Шмигаль, за його ж словами, спілкувався з віцепрезидентом Єврокомісії.

Вже найближчим часом ми сподіваємося підписати з ЄС меморандум про надання чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро,

– повідомив прем'єр.

Зауважимо, про це вже мовилося раніше: у ЄС наголосили, що дійсно можуть надати ці гроші, але лише за умови збереження незалежності НБУ. Шмигаль же розраховує на підписання угоди про ці 1,2 мільярда у 20-х числах липня.

Про незалежність НБУ і курс гривні

Шмигаль переконує, що його уряд і працював добре, і продовжить добре працювати з керівництвом НБУ, хто б не прийшов на зміну Смолію.

Підкреслюю, законодавство України виписано так, що заміна особистості керівника Нацбанку не вплине на стабільність національної валюти,

– додав глава Кабінету Міністрів.

І підсумував: попри зміну глави Національного банку Україна залишається стабільною.