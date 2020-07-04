Шмыгаль назвал сроки определения кандидата на пост главы НБУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что к потенциальным кандидатам на пост главы НБУ есть два требования – высокая профессиональность и кристально чистая репутация. Кандидатуру глава правительства обещает выбрать в ближайшие дни.
Сейчас Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с потенциальными кандидатами, рассказал Денис Шмыгаль в проекте "Свобода слова Савика Шустера". Об этом пишет 24 канал.
К слову Смолий подтвердил, что ушел в отставку после разговора с Зеленским
Законодательство Украины прописано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. То, что мы не сегодня назначили нового руководителя, как раз и подтверждает, что решение Якова Смолия было для нас неожиданностью,
– подчеркнул премьер.
Он объяснил, что властям нужно несколько дней на консультации между собой и с кандидатами, чтобы выбрать подобающую кандидатуру.
"Сегодня, завтра или послезавтра – в ближайшие дни такая кандидатура будет избрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, а мы создали свой шорт-лист", – рассказал Денис Шмыгаль.
Отставка Якова Смолия: коротко
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление.
- Президент Владимир Зеленский проект постановления зарегистрировал в Верховной Раде, а парламент его поддержал 3 июля.
- Многие экономисты, представители международных организаций и работники банковского сектора выступили в поддержку Якова Смолия.
- Между тем СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, который и "спором" назвать трудно. Мол, Смолий, послушав оппонентов власти, отреагировал слишком эмоционально.