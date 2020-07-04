Шмигаль назвав терміни визначення кандидата на пост голови НБУ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до потенційних кандидатів на пост голови НБУ є дві вимоги – висока професійність і кришталево чиста репутація. Кандидатуру глава уряду обіцяє обрати в найближчі дні.
Наразі Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з потенційними кандидатами, розповів Денис Шмигаль у проєкті "Свобода слова Савіка Шустера". Про це пише 24 канал.
До слова Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським
Законодавство України виписано так, що заміна керівника НБУ ніяк не вплине на курс і стабільність валюти. Те, що ми не призначили сьогодні нового керівника, якраз підтверджує, що рішення Якова Смолія було для нас несподіванкою,
– наголосив прем'єр.
Він пояснив, що владі потрібно декілька днів на консультації між собою і з кандидатами, аби обрати належну кандидатуру.
"Сьогодні, завтра чи післязавтра – у найближчі дні така кандидатура буде обрана. Усі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, а ми створили свій шорт-лист", – розповів Денис Шмигаль.
Відставка Якова Смолія: коротко
Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною цього рішення він назвав політичний тиск.
Президент Володимир Зеленський проєкт постанови зареєстрував у Верховній Раді, а парламент її підтримав 3 липня.
Багато економістів, представників міжнародних організацій і працівники банківського сектору виступили на підтримку Якова Смолія.
Натомість ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, яку й "суперечкою" назвати важко. Мовляв, Смолій, послухавши опонентів влади, відреагував надто емоційно.