Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до потенційних кандидатів на пост голови НБУ є дві вимоги – висока професійність і кришталево чиста репутація. Кандидатуру глава уряду обіцяє обрати в найближчі дні.

Наразі Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з потенційними кандидатами, розповів Денис Шмигаль у проєкті "Свобода слова Савіка Шустера". Про це пише 24 канал.

До слова Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським

Законодавство України виписано так, що заміна керівника НБУ ніяк не вплине на курс і стабільність валюти. Те, що ми не призначили сьогодні нового керівника, якраз підтверджує, що рішення Якова Смолія було для нас несподіванкою,

– наголосив прем'єр.

Він пояснив, що владі потрібно декілька днів на консультації між собою і з кандидатами, аби обрати належну кандидатуру.

"Сьогодні, завтра чи післязавтра – у найближчі дні така кандидатура буде обрана. Усі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, а ми створили свій шорт-лист", – розповів Денис Шмигаль.

Відставка Якова Смолія: коротко

Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною цього рішення він назвав політичний тиск.

Президент Володимир Зеленський проєкт постанови зареєстрував у Верховній Раді, а парламент її підтримав 3 липня.

Багато економістів, представників міжнародних організацій і працівники банківського сектору виступили на підтримку Якова Смолія.

Натомість ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, яку й "суперечкою" назвати важко. Мовляв, Смолій, послухавши опонентів влади, відреагував надто емоційно.