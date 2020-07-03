Ексглава НБУ Яків Смолій заявив, що говорив з Володимиром Зеленським про свою відставку ще кілька днів тому. Крім того, він знову заявив про політичний тиск влади на Національний банк.

Про все це Яків Смолій розповів під час свого брифінгу після рішення Верховної Ради про його відставку, повідомляє 24 канал.

Важливо Верховна Рада підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія

Раніше ЗМІ повідомляли, що Яків Смолій вирішив іти у відставку через певний конфлікт з Президентом України. Втім як стверджували журналісти, як такого то конфлікту й не було, а Смолій діяв більше емоційно.

Сам тепер уже колишній голова Національного банку України підтвердив, що за кілька днів до рішення про відставку мав зустріч з Володимиром Зеленським. Втім особливих деталей він не розголошував.

Кілька днів тому в мене була зустріч з Президентом України. Тоді ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку,

– заявив Яків Смолій.

Чому це так важливо?

Перед відставкою Якова Смолія український уряд готував 12-річні єврооблігації на суму 1,75 мільярда доларів або на понад 47 мільярдів гривень. Їхній випуск вже навіть завершили.



Втім заява Якова Смолія стала справжнім шоком для українського валютного ринку, тож угоди довелося скасувати. Відтак виходить, що президент міг наперед знати про цю відставку, а уряд все одно готувався до випуску єврооблігацій, що завідомо не мали шансів на реалізацію.

Яків Смолій про причини свого рішення

Ексглава НБУ заявив, що вирішив іти у відставку через постійний політичний тиск. Зокрема, його буцімто змушували здійснити кілька невиправданих і невигідних кроків:

неконтрольований друк грошей для уряду,

накручування інфляції під закладені в бюджет цифри,

штучна девальвація гривні в інтересах експортерів.

Це межа, яку не перетне жоден центральний банк. Не перетнули й ми. Понад 2 роки як голова я стояв на сторожі інституційної спроможності центробанку,

– запевнив Яків Смолій.

Водночас він наголосив, що його відставка не означає, що влада змогла "зламати" НБУ. Навпаки його рішення – це протест і застереження.