Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к самой программе действий правительства у парламентариев вопросов не было. Просто нардепы не хотели предоставлять иммунитет определенным министрам. Именно поэтому Верховная Рада 18 июня и не проголосовала за документ.

Программу разрабатывали вместе с депутатами

Глава правительства отметил, что программу нарабатывали вместе с депутатами. В основе документа – избирательная программа президента Зеленского и "Слуги народа". Об этом Денис Шмыгаль сообщил в интервью изданию "Новое время".

Подробно Рада лишила правительство Шмыгаля иммунитета на год

В ней (программе действий правительства – 24 канал) прописаны все направления, куда мы движемся и чего хотим в перспективе 3 – 4 лет. Большинство вопросов и пожеланий депутатских комитетов документа учтены. Поэтому у депутатов к программе как к документу вопросов сегодня нет,

– заверил Шмыгаль.

Парламент не хотел давать правительству иммунитет

Несмотря на заверения главы правительства, что программа всех парламентариев устраивала, за нее проголосовали лишь 207 нардепов. Шмыгаль убежден – это из-за нежелания дать правительству иммунитет на год.

Основной вопрос, который проговаривался на фракции – это нежелание депутатов давать иммунитет отдельным министрам,

– сказал глава Кабмина.

О ком конкретно говорится – Шмыгаль не сообщил.

За программу не голосовали из-за нехватки коммуникации, – Верещук

Отметим, что ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что парламент не поддержал программу действий правительства из-за отсутствия коммуникации. Якобы нардепов недостаточно привлекали к разработке антикризисных мер во время пандемии. Несмотря на это, такой исход голосования все равно стал для Верещук неожиданностью, ведь поддержать правительство Шмыгаля просил президент Владимир Зеленский.