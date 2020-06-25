Шмыгаль о провале программы действий правительства: депутаты не хотели иммунитета для министров
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к самой программе действий правительства у парламентариев вопросов не было. Просто нардепы не хотели предоставлять иммунитет определенным министрам. Именно поэтому Верховная Рада 18 июня и не проголосовала за документ.
Программу разрабатывали вместе с депутатами
Глава правительства отметил, что программу нарабатывали вместе с депутатами. В основе документа – избирательная программа президента Зеленского и "Слуги народа". Об этом Денис Шмыгаль сообщил в интервью изданию "Новое время".
Подробно Рада лишила правительство Шмыгаля иммунитета на год
В ней (программе действий правительства – 24 канал) прописаны все направления, куда мы движемся и чего хотим в перспективе 3 – 4 лет. Большинство вопросов и пожеланий депутатских комитетов документа учтены. Поэтому у депутатов к программе как к документу вопросов сегодня нет,
– заверил Шмыгаль.
Парламент не хотел давать правительству иммунитет
Несмотря на заверения главы правительства, что программа всех парламентариев устраивала, за нее проголосовали лишь 207 нардепов. Шмыгаль убежден – это из-за нежелания дать правительству иммунитет на год.
Основной вопрос, который проговаривался на фракции – это нежелание депутатов давать иммунитет отдельным министрам,
– сказал глава Кабмина.
О ком конкретно говорится – Шмыгаль не сообщил.
За программу не голосовали из-за нехватки коммуникации, – Верещук
Отметим, что ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что парламент не поддержал программу действий правительства из-за отсутствия коммуникации. Якобы нардепов недостаточно привлекали к разработке антикризисных мер во время пандемии. Несмотря на это, такой исход голосования все равно стал для Верещук неожиданностью, ведь поддержать правительство Шмыгаля просил президент Владимир Зеленский.
Что известно о голосовании за программу действий правительства?После 100 дней своей работы правительство решило обновить собственную программу действий, которая предусматривала цели и задачи для каждого министерства.
По украинскому законодательству, после одобрения программы действий Верховной Радой Кабинет Министров получает иммунитет от увольнения на один год.
Впрочем при рассмотрении постановления в парламенте 18 июня 2020 года голосов не нашлось. За документ проголосовали только 207 нардепов из необходимых 226.