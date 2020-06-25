Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає , що до самої програми дій уряду у парламентарів питань не було. Просто нардепи не хотіли надавати імунітет певним міністрам. Саме тому Верховна Рада 18 червня і не проголосувала за документ.

Програму розробляли разом з депутатами

Глава уряду зазначив, що програму напрацьовували разом з депутатами. В основі документа – виборча програма президента Зеленського та "Слуги народу". Про це Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю виданню "Новое время".

Детально Рада позбавила уряд Шмигаля імунітету на рік

У ньому (програмі дій уряду – 24 канал) прописані всі напрями, куди ми рухаємося і чого хочемо в перспективі 3 – 4 років. Більшість питань і побажань депутатських комітетів до документа враховані. Тому у депутатів до програми як до документа питань сьогодні немає,

– запевнив Шмигаль.

Парламент не хотів давати уряду імунітет

Незважаючи на запевнення глави уряду, що програма усіх парламентарів влаштовувала, за неї проголосували лише 207 нардепів. Шмигаль переконаний – це через небажання дати уряду імунітет на рік.

Основне питання, яке проговорювалося на фракції – це небажання депутатів давати імунітет окремим міністрам,

– сказав голова Кабміну.

Про кого конкретно мовиться – Шмигаль не повідомив.

За програму не голосували через брак комунікації, – Верещук

Зазначимо, що раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що парламент не підтримав програму дій уряду через відсутність комунікації. Начебто нардепів недостатньо залучали до розробки антикризових заходів під час пандемії. Незважаючи на це, такий результат голосування все одно став для Верещук несподіванкою, адже підтримати уряд Шмигаля просив президент Володимир Зеленський.