По его словам, Новая Зеландия одна из первых выступила в поддержку Украины, ведь ввела жесткие санкции против России и оказывает помощь украинцам.

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Денис Шмыгаль сообщил, что проинформировал Джасинду Ардерн о бомбардировке Россией украинских городов, многочисленных обстрелах гражданских объектов и нарушении международного права.

Обсудили ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Работоспособность этих объектов под угрозой, а мужественные работники находятся в заложниках. Рассчитываем на поддержку Новой Зеландии в предотвращении возможных ядерных угроз,

- сообщил Денис Шмыгаль.

Премьер-министры Украины и Новой Зеландии рассмотрели шаги по усилению санкционного давления на страну-агрессора:

Дальнейшие ограничения деятельности российских банков.

Запрет вхождения российских или связанных судов в порты.

Признание РФ государством-террористом.

Включение в черный список FATF.

Полное эмбарго РФ.

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