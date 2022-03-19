По его словам, Новая Зеландия одна из первых выступила в поддержку Украины, ведь ввела жесткие санкции против России и оказывает помощь украинцам.
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Денис Шмыгаль сообщил, что проинформировал Джасинду Ардерн о бомбардировке Россией украинских городов, многочисленных обстрелах гражданских объектов и нарушении международного права.
Обсудили ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Работоспособность этих объектов под угрозой, а мужественные работники находятся в заложниках. Рассчитываем на поддержку Новой Зеландии в предотвращении возможных ядерных угроз,
- сообщил Денис Шмыгаль.
Премьер-министры Украины и Новой Зеландии рассмотрели шаги по усилению санкционного давления на страну-агрессора:
- Дальнейшие ограничения деятельности российских банков.
- Запрет вхождения российских или связанных судов в порты.
- Признание РФ государством-террористом.
- Включение в черный список FATF.
- Полное эмбарго РФ.
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