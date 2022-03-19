За його словами, Нова Зеландія одна з перших виступила на підтримку України, адже запровадила жорсткі санкції проти Росії та надає допомогу українцям.

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Денис Шмигаль повідомив, що поінформував Джасінду Ардерн щодо бомбардування Росією українських міст, численні обстріли цивільних об’єктів та порушення міжнародного права.

Обговорили ситуацію на Чорнобильській та Запорізькій АЕС. Працездатність цих об’єктів під загрозою, а мужні працівники перебувають у заручниках. Розраховуємо на підтримку Нової Зеландії у запобіганні можливих ядерних загроз,

– повідомив Денис Шмигаль.

Прем‘єр-міністр України розглянули кроки з посилення санкційного тиску на країну-агресора:

Подальші обмеження діяльності російських банків.

Заборону входження російських або пов’язаних суден до портів.

Визнання РФ державою-терористом.

Включення до чорного списку FATF.

Повне ембарго РФ.

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