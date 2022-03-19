У своєму зверненні радник глави Офісу Президента Олексій Арестович подякував морській піхоті України, підрозділам Нацполіції, а також окремому полку спецпризначення "АЗОВ", передає 24 канал.

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Кожна виграна хвилина рятує життя мешканців

Бійці, наголосив він, демонструють виняткову мужність та професіоналізм, захищаючи 400-тисячне місто. Прикриваючи своїми тілами місцевих мешканців.

Шановні побратими, ваша мужність, ваш героїзм, ваш винятковий військовий професіоналізм дають нам тут змогу вирішити проблему Маріуполя на вищому міжнародному рівні,

– додав він.

Дивіться відео брифінгу Арестовича від 19 березня:

Арестович підкреслив, що кожна хвилина, яку їм вдалося виграти, дозволяє врятувати місцевих мешканців. Тих, хто вибирається за допомогою спеціальних коридорів. Тих, хто залишається у місті.

Він також додав, що керівництво України працює над визволенням і порятунком Маріуполя. Для цього використовуються усі можливі та неможливі міжнародні механізми.

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