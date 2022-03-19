В своем обращении советник главы Офиса Президента Алексей Арестович поблагодарил морскую пехоту Украины, подразделения Нацполиции, а также отдельный полк спецназначения "АЗОВ", передает 24 канал.

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Каждая выигранная минута спасает жизни жителей

Бойцы, подчеркнул он, демонстрируют исключительное мужество и профессионализм, защищая 400-тысячный город. Прикрывая своими телами местных жителей.

Уважаемые собратья, ваше мужество, ваш героизм, ваш исключительный военный профессионализм дают нам возможность решить проблему Мариуполя на высшем международном уровне,

– добавил он.

Смотрите видео брифинга Арестовича от 19 марта:

Арестович подчеркнул, что каждая минута, которую им удалось выиграть, позволяет спасти местных жителей. Тех, кто выбирается с помощью специальных коридоров. Тех, кто остается в городе.

Он также добавил, что руководство Украины работает над освобождением и спасением Мариуполя. Для этого используются все возможные и невозможные международные механизмы.

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