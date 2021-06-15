Издание ознакомилось с действующими критериями Евросоюза и показателями, опубликованными Центром общественного здоровья Минздрава, и пришло к выводу, что информация Шмыгаля не соответствует действительности.
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Украина не в зеленой зоне ЕС
Выяснилось, что по рекомендациям Совета ЕС в критерии зеленой зоны внесли не только показатель заболеваемости, но и процент положительных тестов среди всех сделанных.
Требования к зеленой зоне
- показатель заболеваемости за последние 14 дней должен быть меньше, чем 50 на 100 тысяч, в то же время процент положительных тестов среди всех сделанных менее 4%;
- показатель заболеваемости меньше 75 при проценте положительности менее 1%.
Данные Центра общественного здоровья свидетельствуют о том, что для Украины процент положительных тестов сейчас составляет 3,3%. Учитываются такие же тесты, как и в ЕС – ПЦР и антиген-тесты.
Заявление Шмыгаля о зеленой зоне Украины по критериям ЕС
- Шмыгаль 14 июня заявил, что Украина в соответствии с критериями ЕС от 14 июня вошла в зеленую зону.
- Мол, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения уже составляет 74,71 при установленном ЕС критерии 75 случаев.