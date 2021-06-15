Видання ознайомилося з чинними критеріями Євросоюзу та показниками, опублікованими Центром громадського здоров'я МОЗ, та дійшло висновку, що інформація Шмигаля не відповідає дійсності.
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Україна не в зеленій зоні ЄС
З'ясувалося, що за рекомендаціями Ради ЄС до критеріїв зеленої зони внесли не тільки показник захворюваності, а й відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.
Вимоги до зеленої зони
- показник захворюваності за останні 14 днів має бути менший, ніж 50 на 100 тисяч, водночас відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менш як 4%;
- показник захворюваності менший від 75 при відсотку позитивності менш як 1%.
Дані Центру громадського здоров'я свідчать про те, що для України відсоток позитивних тестів наразі становить 3,3%. Враховуються такі ж тести, як і в ЄС – ПЛР та антиген-тести.
Заява Шмигаля про зелену зону України за критеріями ЄС
- Шмигаль 14 червня заявив, що Україна відповідно до критеріїв ЄС від 14 червня увійшла у зелену зону.
- Мовляв, показник захворюваності на 100 тисяч населення вже становить 74,71 при встановленому ЄС критерії 75 випадків.