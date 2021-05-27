Детали от Шмыгаля

В рамках программы "Большое строительство" в Украине происходит строительство и реконструкция 6 аэропортов. Об этом премьер-министр заявил 27 мая во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

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Шмыгаль рассказал, что на аэропорт в Днепре государство на 2021 год выделило почти 1,5 миллиарда гривен. Тендер уже провели, поэтому в ближайшие месяцы должна активизироваться работа по строительству взлетно-посадочной полосы. Так, аэропорт планируют строить в течение следующих двух лет.

Для чего Украине нацавиакомпания

Для развития авиастроения,

удешевления билетов на внутренние рейсы.

Премьер также отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, однако ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. Речь идет о 3 крупнейших мировых компаниях.

Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов,

– заявил Шмыгаль.

Он добавил, что уже подписаны контракты о поставке 3 самолетов серии Ан для Вооруженных сил, а также 2 самолетов Ан для Министерства внутренних дел.

По словам Шмыгаля, новый министр инфраструктуры Александр Кубраков получил задание ускорить процесс переговоров для создания нацавиаперевозчика. В ближайшее время должны одобрить соответствующие меморандумы.