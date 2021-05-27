Деталі від Шмигаля

У межах програми "Велике будівництво" в Україні відбувається будівництво та реконструкція 6 аеропортів. Про це прем'єр-міністр заявив 27 травня під час робочої поїздки у Дніпропетровську область.

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Шмигаль розповів, що на аеропорт у Дніпрі держава на 2021 рік виділила майже 1,5 мільярда гривень. Тендер вже провели, тому найближчими місяцями має активізуватися робота з будівництва злітно-посадкової смуги. Так, аеропорт планують будувати впродовж наступних двох років.

Для чого Україні нацавіакомпанія

Для розвитку авіабудування,

здешевлення квитків на внутрішні рейси.

Прем'єр також наголосив, що внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, однак ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників. Мовиться про 3 найбільші світові компанії.

Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва в Україні. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки в наших заводів,

– заявив Шмигаль.

Він додав, що вже підписані контракти про постачання 3 літаків серії Ан для Збройних сил, а також 2 літаків Ан для Міністерства внутрішніх справ.

За словами Шмигаля, новий міністр інфраструктури Олександр Кубраков отримав завдання прискорити процес перемовин для створення нацавіаперевізника. Найближчим часом мають схвалити відповідні меморандуми.