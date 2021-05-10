Мы – европейцы, – Шмыгаль поздравил Украину с Днем Европы
Ежегодно в мае Украина и ЕС отмечают День Европы. Денис Шмыгаль подчеркнул, что наше государство является частью европейского сообщества – географически, ценностно, ментально.
Источник:Денис Шмыгаль в телеграме
Премьер-министр заявил, что Украина и украинцы определились со своим мировоззренческим ориентиром. Об этом он сообщил в своем видеообращении в понедельник, 10 мая.
Читайте также В Литве считают переговоры о вступлении Украины в ЕС "задачей-минимум" к 2027 году
Глава правительства отметил, что стратегический курс, который выбрала наша страна – интегрироваться в Европейский Союз политически, став членом ЕС.
День Европы – повод вспомнить, что быть европейцем – это прежде всего мыслить как европеец, уважать ценности свободы, демократии и достоинства,
– сказал Денис Шмыгаль.
Онлайн-марафон по всей Украине
Премьер-министр отметил, что в 2021 году Украина не просто отмечает День Европы. По его словам, в течение недели по всей стране продлится онлайн-марафон.
Так, каждый сможет поделиться своей историей о том, как меняется наше государство, как оно становится ближе к Евросоюзу.
Если мы с уважением относимся к собственному достоинству, уважаем людей, заботимся о знакомых и незнакомых людях. Если мы оберегаем окружающую среду, заботимся о чистоте своего дома, района, города или поселка. Если пользуемся энергосберегающими технологиями, честно платим налоги, бережно относимся к природе – мы европейцы. Украина – это Европа. Европа – это мы!
– добавил глава правительства.
Поделиться новостью