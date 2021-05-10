Ежегодно в мае Украина и ЕС отмечают День Европы. Денис Шмыгаль подчеркнул, что наше государство является частью европейского сообщества – географически, ценностно, ментально.

Премьер-министр заявил, что Украина и украинцы определились со своим мировоззренческим ориентиром. Об этом он сообщил в своем видеообращении в понедельник, 10 мая.

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Глава правительства отметил, что стратегический курс, который выбрала наша страна – интегрироваться в Европейский Союз политически, став членом ЕС.

День Европы – повод вспомнить, что быть европейцем – это прежде всего мыслить как европеец, уважать ценности свободы, демократии и достоинства,

– сказал Денис Шмыгаль.

Онлайн-марафон по всей Украине

Премьер-министр отметил, что в 2021 году Украина не просто отмечает День Европы. По его словам, в течение недели по всей стране продлится онлайн-марафон.

Так, каждый сможет поделиться своей историей о том, как меняется наше государство, как оно становится ближе к Евросоюзу.

Если мы с уважением относимся к собственному достоинству, уважаем людей, заботимся о знакомых и незнакомых людях. Если мы оберегаем окружающую среду, заботимся о чистоте своего дома, района, города или поселка. Если пользуемся энергосберегающими технологиями, честно платим налоги, бережно относимся к природе – мы европейцы. Украина – это Европа. Европа – это мы!

– добавил глава правительства.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина становится страной, в которой всем уютно и безопасно. Поэтому членство нашего государства в Европейском Союзе является вопросом времени. По его мнению, это должно решится до 2030 года.