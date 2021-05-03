В Литве считают переговоры о вступлении Украины в ЕС "задачей-минимум" к 2027 году
Литва имеет целью обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Правда, не прямо сейчас, а до 2027 года.
Источник:"Європейская правда"
Именно это является своеобразным "минимальной задачей" для Вильнюса. По меньшей мере, в этом уверен глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис.
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Как в Литве видят "стратегию по Украине"
Павилионис, заметим, является влиятельным европейским дипломатом. Именно он курировал процесс вступления в ЕС Литовской Республики.
- "Литва в свое время в качестве председателя ЕС приложила все усилия, чтобы вы (Украина – 24 канал) в 2013 получили договор об ассоциации", – напомнил литовский дипломат.
И добавил, что актуальной "частью ответа на "российский вопрос" должна стать стратегия по Украине". А это означает, что:
- "К 2027 – году нашего нового председательства в ЕС – мы хотим, чтобы было принято решение, связанное с вашим вступлением в ЕС ".
Наша задача-минимум – чтобы к 2027 году вы начали переговоры о вступлении в ЕС. Но у меня есть внутреннее ощущение, что это будет раньше,
– подчеркнул Павилионис.
Байден должен сделать Зеленского "главным союзником"
Представитель Литвы отметил также, что ускорение темпов европейской и евроатлантической интеграции Украины немало связано с правлением администрации Байдена в США.
- Именно новый Белый дом, мол, активно включился в "войну за демократию" в Европе.
Я бы на его (Байдена – 24 канал) месте сделал Зеленского своим главным союзником в этой войне. Таким образом он решит не только украинский вопрос, но и молдавский вопрос, грузинский, армянский,
– считает Павилионис.
В долгосрочной перспективе это может означать и решения главного – "российского вопроса".
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