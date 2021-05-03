Литва имеет целью обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Правда, не прямо сейчас, а до 2027 года.

Именно это является своеобразным "минимальной задачей" для Вильнюса. По меньшей мере, в этом уверен глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис .

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Как в Литве видят "стратегию по Украине"

Павилионис, заметим, является влиятельным европейским дипломатом. Именно он курировал процесс вступления в ЕС Литовской Республики.

"Литва в свое время в качестве председателя ЕС приложила все усилия, чтобы вы (Украина – 24 канал) в 2013 получили договор об ассоциации", – напомнил литовский дипломат.

И добавил, что актуальной "частью ответа на " российский вопрос" должна стать стратегия по Украине". А это означает, что:

"К 2027 – году нашего нового председательства в ЕС – мы хотим, чтобы было принято решение, связанное с вашим вступлением в ЕС ".

Наша задача-минимум – чтобы к 2027 году вы начали переговоры о вступлении в ЕС. Но у меня есть внутреннее ощущение, что это будет раньше,

– подчеркнул Павилионис.

Байден должен сделать Зеленского "главным союзником"

Представитель Литвы отметил также, что ускорение темпов европейской и евроатлантической интеграции Украины немало связано с правлением администрации Байдена в США.

Именно новый Белый дом, мол, активно включился в "войну за демократию" в Европе.

Я бы на его (Байдена – 24 канал) месте сделал Зеленского своим главным союзником в этой войне. Таким образом он решит не только украинский вопрос, но и молдавский вопрос, грузинский, армянский,

– считает Павилионис.

В долгосрочной перспективе это может означать и решения главного – "российского вопроса".