Депутат литовского сейма Жигимантас Павилионис выразил мнение, что возможное членство Украины в НАТО будет обусловлено невозможностью задействовать 5 статью Вашингтонского договора для освобождения Донбасса и Крыма от оккупации России.

Глава комитета по международным делам сейма Литвы считает, что невозможность пустить в действие статью 5 "будет очень ясно обусловлена ​​как условие вступления Украины в Альянс".

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Однако, по его словам, важно понимать, что войной с Россией уже займется НАТО.

Это будет совместный конфликт. Не вы одни будете его решать, и не Германия с Францией, а весь Альянс. Произойдет то, чего сейчас хочет Зеленский – другие страны включатся. Ваш конфликт будет обсуждаться каждый день в Брюсселе, в Совете НАТО, а там и мозгов, и сил, и инструментов, поверьте, очень много, чтобы Россия понемногу отступила,

– сказал парламентарий.

Жигимантас Павилионис убежден, что в этом случае Россия "отступит даже до того, как Украина окончательно вступит в Альянс".

Обратите внимание! Статья 5 Вашингтонского договора предусматривает, что в случае нападения на одного из членов НАТО все союзники становятся на его защиту.

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