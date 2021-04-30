После вступления Украины в НАТО освобождение Донбасса произойдет не по "статье 5", – Литва
Депутат литовского сейма Жигимантас Павилионис выразил мнение, что возможное членство Украины в НАТО будет обусловлено невозможностью задействовать 5 статью Вашингтонского договора для освобождения Донбасса и Крыма от оккупации России.
Источник:"Европейская правда"
Глава комитета по международным делам сейма Литвы считает, что невозможность пустить в действие статью 5 "будет очень ясно обусловлена как условие вступления Украины в Альянс".
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Однако, по его словам, важно понимать, что войной с Россией уже займется НАТО.
Это будет совместный конфликт. Не вы одни будете его решать, и не Германия с Францией, а весь Альянс. Произойдет то, чего сейчас хочет Зеленский – другие страны включатся. Ваш конфликт будет обсуждаться каждый день в Брюсселе, в Совете НАТО, а там и мозгов, и сил, и инструментов, поверьте, очень много, чтобы Россия понемногу отступила,
– сказал парламентарий.
Жигимантас Павилионис убежден, что в этом случае Россия "отступит даже до того, как Украина окончательно вступит в Альянс".
Вступление Украины в НАТО: что известно
- 12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей.
- Впрочем прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.
- Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе.
- Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.
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